Biazzo: "Sofferta ma pochi rischi. Vittoria pesantissima e pressione sull'Inter"

Il giornalista Salvatore Biazzo, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così la vittoria del Napoli per 1-0 in trasferta contro il Lecce: "Il Napoli ha sofferto ma non so quanto ha rischiato. La vittoria però è pesantissima ed ora mette anche pressione sull’Inter che avrà già la testa alla Champions anche dalle scelte fatte".