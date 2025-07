Bologna, Orsolini svela: "Ho parlato di nazionale con Gattuso"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Bologna Riccardo Orsolini ha parlato di mister Vincenzo Italiano: "Per me sicuro - ha detto - visto il livello realizzativo raggiunto lo scorso anno che mi ha anche ridato la Nazionale. La prima volta che l’ho visto ho pensato subito bene di lui: mi sembrava di conoscerlo da tutta la vita, caratterialmente siamo molto simili, ci piace ridere, ci facciamo le battute, ci prendiamo in giro.

Ci punzecchiamo anche: capitava pure con Sinisa, sono due tipi diversi certo ma penso che la battuta sia alla base di un buon rapporto, c’è stima per l’altro; te la devi guadagnare e poi permettere.

Ho avuto la fortuna di avere tanti gruppi: come quelli visti in questi due anni, perché inserisco anche l’annata con Motta, sono rari da trovare. Anche i nuovi arrivati hanno detto 'Mio dio come state bene insieme'. Anche per i nuovi arrivati è più facile inserirsi. Secondo me un gruppo così non ti dà nemmeno modo di rovinarlo, c’è uno scudo invisibile. Spogliatoio stupendo, confermo. Il Bologna ha un bel gruppo ed è ambizioso: e lo sarà ancora. La telefonata con Gattuso? Mi ha fatto piacere, si è parlato di Nazionale".