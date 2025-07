Chiariello: "Può arrivare il pupillo di Manna. A destra scelto un terzino-mediano"

"Si fa presto a dire bomber. Io esprimo la mia perplessità per Lookman all'Inter, pur sapendo che è fortissimo come giocatore. In un meccanismo come l'Atalanta, Lookman ha fatto fatica a inserirsi. Lo aveva detto Gasperini. Ha avuto bisogno di imparare il calcio italiano perché non faceva le due fasi". Lo ha detto Umberto Chiariello nel suo editoriale a Radio Crc. "Lookman alla fine era perfetto proprio all'Atalanta con due esterni di grande gamba a tutta fascia e due centrocampisti di lotta e governo. L'Inter non ha mai giocato così. Non so se Lookman romperà i meccanismi dell'attacco o diventerà valore aggiunto. Poi ci sarà la Coppa d'Africa e Lookman andrà via per due mesi".

Sul Napoli: "Osimhen finalmente se n'è andato mentre il Napoli riapre due fronti. Gli azzurri cercano un terzino mediano come Juanlu che sa entrare dentro al campo come Di Lorenzo. Si accelera per portarlo subito in ritiro, distanza minima col Siviglia, si può finalizzare in pochi giorni. Anche Miretti è un Under, gradito da Conte e pupillo di Manna: è destinato a essere il sesto centrocampista. Esterno? Dopo Ndoye, il Napoli sta frenando. Se vuoi spendere in Premier devi aspettare che gli esuberi diventino occasioni. Vedremo chi sarà il prescelto".