Del Genio: "Spinazzola esterno alto? Lì non possiamo permetterci uno che fa 2 gol all'anno"

Nel corso della trasmissione "Ne Parliamo da Castel di Sangro" su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Spinazzola in emergenza ha hatto abbastanza bene da esterno alto. Però a Dimaro abbiamo iniziato a calcolare tutti i gol che potevano fare i vari giocatori. Se facciamo la domanda: se vogliamo aumentare il numero dei gol, possiamo permetterci Spinazzola che in quel ruolo fa uno-due gol all'anno? Possiamo permettercelo da titolare o da prima alternativa al titolare, quando Lang che ancora dobbiamo vedere se tiene botta per 90 minuti?

Quindi chiudo dicendo, che questo può andare bene per un allenamento, vista anche la recidività di infortuni di Olivera e Spinazzola. Mi meraviglio quando sento che Olivera resterebbe da solo a fare il terzino, con Spinazzola che dovrebbe fare sia l'alternativa al terzino e all'esterno alto. Quindi mi sbilancio, il Napoli prenderà sicuramente l'esterno alto".