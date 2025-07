Moggi: "Il Milan può dare fastidio al favorito Napoli. Juve? Non all'altezza"

vedi letture

Davanti il Napoli campione d’Italia, dietro tutte le altre. Luciano Moggi, intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb a margine del primo premio Orlando Ricci a Massa, ha fatto la sua griglia di partenza della prossima Serie A: “È ancora presto per dirlo, però in linea di massima il Napoli si è rinforzato nei posti giusti. Credo possa considerarsi favorito, se non ci fosse la Champions League. Bisogna vedere il Milan: aveva bisogno di un gestore come Allegri, credo possa dare un contributo importante. La squadra che subiva tanti gol ha iniziato a chiudere le serrande: anche in poche amichevoli già si vede la mano di Allegri”.

La Juventus?

“Deve ancora dimostrare. Per adesso non è in grado di competere con queste squadre, assolutamente”.

Potrebbe lottare per il quarto posto?

“Tenendo conto che, però, a differenza dell’anno passato, ora c’è il Milan che sicuramente entrerà nei quattro. Magari uscirà l’Atalanta: ci sono dei presupposti per dire che possa arrivare al quarto posto. Le sicure sono Napoli, Milan e Inter: tra le altre sarà lotta”.

Come si risolve il caso Vlahovic?

“Non sarei arrivato a questo. Non si può dare uno stipendio di quel tipo lì: lo sbaglio è iniziale, il resto è una conseguenza. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha solo il giocatore: potrebbe andare a parametro zero o partire, ma dipende solo da lui. La Juve non può fare niente”.

Gasperini alla Roma la convince? “Gasperini è bravo. Se gli danno i giocatori adatti può fare molto bene: sarà difficile, alla Roma c’è stato Ranieri che ha fatto troppo bene. Conoscendo il pubblico romano, è complicato che possano dimenticare quello che ha fatto Ranieri ed è difficile che Gasperini possa fare quello che ha fatto Ranieri. Non è facile, ma se gli fanno la squadra può lottare per vincere”.

La Fiorentina di Pioli che ruolo può giocare?

“Particolare, secondo me di Europa League, non oltre… Pradè sta lavorando abbastanza bene, c’è ancora tempo: mi sembra una squadra ben attrezzata e con giovani di valore. Il resto lo farà Pioli: Palladino arrivando sesto ha fatto un lavoro discreto, Pioli dovrà eguagliarlo o fare meglio. Su questo ho i miei dubbi”.