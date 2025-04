Podcast Bonanni: "Conte? Forse con quella frase ha voluto punzecchiare il club"

Massimo Bonanni, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Milan, chi per la panchina ora?

"Ancelotti è un gestore, Sarri un allenatore da campo. Sono entrambi importanti ma differenti, quindi non è un ballottaggio ma vuol dire che non hai idee chiare forse. Ancora non si è capito bene il Milan cosa vuole fare da grande".

Può sentire l'assenza di Buongiorno ora il Napoli? Con Conte che ha criticato i campi di Castel Volturno:

"Credo che Conte abbia fatto un ragionamento a 360 gradi, è un perfezionista e sta cercando di punzecchiare la dirigenza, credo abbia fatto richieste importanti sulla struttura di allenamento. Poi il mister chiede il 200% anche in allenamento".