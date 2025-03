Podcast Bonanni: "Il Napoli ha dimostrato di più e se la giocherà fino alla fine per lo Scudetto"

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del weekend di campionato l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni.

Quale il primo pensiero di giornata?

"A Di Francesco, che nelle ultime due partite ha fermato Lazio e Atalanta, non subendo gol. Sono contento e fiducioso per lui e il Venezia, spero che ottenga una salvezza che è comunque difficile".

Napoli-Inter, che pareggio è stato?

"Il Napoli ha dimostrato di più e deve provare a giocarsela fino alla fine per lo Scudetto. Chi delle due vincerà, lo avrà meritato. L'Inter per me rimane la più forte, ma il Napoli fa benissimo a giocarsela".

E l'Atalanta?

"La Juventus non la davo favorita per il quarto posto dopo il mercato di gennaio, ma ora il Milan per me farà tanta fatica. L'Atalanta sta pagando la gestione particolare di Gasperini. Ho sempre detto che non era pronta per vincere il titolo. Vedremo però cosa accadrà".

Milan-Lazio, partita folle e biancocelesti che passano a San Siro:

"Ho visto una Lazio più arrembante, bene non uscire con un pari. Si è andati lì con la consapevolezza di essere più squadra. Sono tre punti importanti, meritati, contro un Milan che continua a deludere. Abbiamo parlato dei giocatori, invece non abbiamo parlato del tecnico. Ora vedo tanta confusione, prima almeno c'era un gioco. Forse non è pronto per allenare in Italia Conceicao, e di allenare una squadra importante come il Milan, che deve salvare la stagione".

Chi sta meglio nella corsa all'Europa?

"La Juventus la vedo favorita, poi la Lazio. La Roma, vedendo il calendario, deve ancora giocare con molte big, quindi sarà molto difficile".