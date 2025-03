Bonucci si rivolge alla Juve: "Se vuoi vincere subito allora prendi Conte"

vedi letture

L'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo la squadra bianconera dopo il ko in casa contro l'Atalanta.

"Futuro allenatore? Dipende da quali sono gli obiettivi della società, che in estate ha investito su alcuni giocatori ma anche su giovani che ha valorizzato. Se vuoi vincere subito a giugno cambi e prendi Conte, sennò dai tempo a Motta e Giuntoli di creare le basi per tornare vincenti. Sicuramente mi aspettavo una crescita maggiore, ora bisogna compattarsi per l'unico obiettivo rimasto".