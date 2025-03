Bordin: "Con questo modulo un giocatore si sta esaltando"

Due gol, tante azioni, ansia finale contro la Fiorentina. L'ex azzurro Roberto Bordin è intervenuto a Radio Marte per commentare la gara di domenica e non solo: "E' difficile trovare una sola causa per spiegare la difficoltà realizzativa del Napoli. Ogni partita è diversa dalle altre. Il dato positivo è un altro: il Napoli è riuscito comunque sempre a vincere e questo è un segnale importante. Non è semplice vincere contro una squadra come la Fiorentina, ben organizzata e capace di giocare un buon calcio", le sue parole. Si analizza il momento della squadra azzurra che coi viola vince ma soffre pur dominando e creando tantissime occasioni.

"Difficile pensare che Conte possa cambiare nuovamente il modulo, Raspadori sta aiutando molto la squadra ed anche Lukaku che con una seconda punta accanto si esalta. Raspadori sta trovando il giusto spazio nel suo ruolo e sta mostrando tutte le sue qualità. Col ritorno di Anguissa e Neres, nei prossimi dieci match che saranno molto impegnativi, il Napoli potrà contare su un ventaglio di scelte e soluzioni importanti".