Podcast Braglia avvisa: “Il Como è il peggior avversario che il Napoli possa incontrare”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia.

Spalletti può riportare la Juve a lottare per lo Scudetto?

"Per me può rientrare. Mi soffermerei su un altro aspetto però: non ho capito gli otto mesi soli di contratto a un tecnico che nella sua carriera può vantare un curriculum invidiabile. Non capisco poi da chi è stato scelto, se da Elkann, Comolli o altri. Vuole rimettersi in gioco Spalletti, ma ritengo che avrebbe avuto l'opportunità di lavorare per il futuro con un contratto da subito più lungo. Vedremo, se Spalletti darà un'identità, può rientrare. Per me comunque non c'è stata unione in società sulla scelta di Spalletti".

Spalletti ha parlato anche di modulo e di Koopmeiners:

"Questa Juve se arriva quarta è un miracolo. Pensiamo sempre alla Juve di un tempo, ma ora è già un privilegio arrivare quarti. Se Spalletti arriva quarto, fa davvero un miracolo. Non ha l'impalcatura oggi la Juve per arrivare lì. Come identità oggi la Juve non rientra tra le prime quattro".

Come vede la sfida tra Napoli e Como?

"E' il peggior avversario che il Napoli possa incontrare ora. Fabregas con le piccole ha più difficoltà, ma con le big imposta sempre per giocare la partita. Secondo me la duttilità e la capacità di giocare sulle fasce può incidere. Sulle fasce il Napoli è più debole".

E poi c'è Milan-Roma:

"Una bella partita, più decisiva per il Milan che per la Roma per che tipo di campionato sarà. Vedo leggermente favorito il Milan, perché è una partita troppo fondamentale per l'entusiasmo che devono avere i giocatori".