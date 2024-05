Brambati: “Gasperini merita una big, è il momento migliore per andare al Napoli”

E' giovedì ed è il momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dell'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati.



Atalanta, tanti messaggi per Gasperini:

"Sono strameritati, ha compiuto un'impresa. La verità è che l'Atalanta non deve per forza vincere ma in 8 anni con Gasp sono state fatte cose che anche il tifoso più ottimista avrebbe sperato. Ha sfiorato anche una semifinale Champions e oggi non è più una provinciale questa squadra. Io dico che a dispetto di altre società che hanno speso tanti soldi sta facendo da 8 anni qualcosa di straordinario. So di un messaggio che Gasperini ha mandato a un suo amico, che è anche mio, un ds, che prima della finale ha detto 'Ma io cos'altro devo fare per essere accostato a una grande squadra?'. Siamo onesti, va via Allegri e anche Pioli e possibile che a Juve e Milan non sia venuto in mente lui? Perché può venire solo in mente al Napoli ora che Conte nicchia? In proporzione ha vinto qualcosa come la Premier del Leicester. Nessuna delle big ci pensa. Thiago Motta bravissimo, dimostrerà di essere da Juventus, per carità, ma ha fatto un anno. Gasperini lo fa da 8 anni. De Zerbi ha fatto di più? Lo hanno celebrato tutti anche a livello europeo, ma Gasperini? Io so che il Napoli l'offerta economica l'ha fatta. Alla Juve invece le alternative a Motta non racchiudono Conte, sono sicuro. Gasp mi ha colpito molto per come l'Atalanta faccia tutto questo tenendo i conti a posto. Ha accanto poi un imprenditore con i fiocchi, ex calciatore".

Conte-Napoli storia chiusa?

"Non lo so proprio. Oggi forse per Gasp sarebbe il momento migliore per andare al Napoli, l'Atalanta per me si occupa tanto anche del settore giovanile e sta completando lì Gasp un lavoro di èquipe importante".