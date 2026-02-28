Lisci è una sorpresa in Spagna: "Vorrei il letto al centro sportivo come Spalletti al Napoli"

Alessio Lisci è la vera sorpresa made in Italy de La Liga spagnola. Nono posto, quattro punti dall'Europa ma soprattutto una bellissima vittoria contro il Real Madrid di Arbeloa. L'allenatore romano si è raccontato al Corriere dello Sport in una lunga intervista disponibile quest'oggi in edicola. In una domanda, il giovane tecnico cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha citato Luciano Spalletti e il suo letto a Castel Volturno:

Pensi che “un grande lavoratore” è come l’ha definita Raul Garcia.

«Passo tanto tempo al campo e li faccio davvero sudare. Al centro sportivo l’unica cosa che mi manca è il letto, come lo aveva Spalletti a Castel Volturno: gli volevo rubare l’idea ma nel mio uffi cio non ci entra».