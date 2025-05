"Bravo! Senza di te non ci sarebbe mai stata la possibilità", Dazn svela le parole di ADL a Conte

Dazn ha pubblicato la Bordo Cam di Napoli-Cagliari, l'ultima di campionato che ha consegnato il quarto scudetto agli azzurri. Tra le immagini più significative l'abbraccio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al tecnico campione d'Italia Antonio Conte. Immensa la felicità del patron azzurro, che dice al suo allenatore: "Complimenti! Complimenti! Bravo, bravo, senza di te non ci sarebbe mai stata la possibilità".

