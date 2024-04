Bruscolotti: "Juan Jesus? Ha fatto qualche errore, ma puntare ora su Natan può essere un suicidio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli: “Il Napoli può ancora assestare qualcosa nel finale di stagione. L’ultima col Monza aumenta i rimpianti in campionato, ma ora bisogna solo pensare a quelle che verranno. La squadra deve abbassare la testa e lavorare sodo: alla fine si vedrà quali risultati saranno stati raggiunti. La speranza europea esiste ancora e bisogna andare con questo spirito fino al termine del campionato.

Juan Jesus? Ha commesso qualche errore, ma puntare ora su Natan può essere un suicidio… Nessuno sa che fine ha fatto (ride ndr) e ributtarlo nella mischia è un pericolo. Calzona non lo ha fatto nemmeno con Ostigard, che aveva dato persino qualche garanzia in più rispetto a Natan. Il Napoli prende sempre gli stessi gol, ogni palla spiovente è un problema. Calzona deve insegnare nuovamente i fondamentali in marcatura. L’esclusione di Ostigard è difficile da dire se giusta o meno, ci saranno delle ragioni se anche col terzo allenatore è finito in panchina. Evidentemente non dà abbastanza garanzie, persino ora che la difesa è allo sbando. Poi bisognerebbe essere dentro al gruppo per capire”.