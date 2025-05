Sorprese nel prossimo turno? Agresti: "Lecce-Napoli la più complicata e l'Inter pensa al Barça"

Il vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport & News per commentare la prossima giornata di campionato in ottima corsa Scudetto: "Turno pro Napoli? Sulla carta no, è la partita più difficile fino a fine anno. Il Lecce si gioca tutto, o molto, sarà una partita molto complicata.

In questo periodo conviene affrontare squadra un po' più forti ma che hanno già raggiunto il loro obiettivo. La partita del Napoli può diventare più complicata di quello che dice la classifica. Per l'Inter può diventare difficile perché avrà la testa a quello che deve succedere martedì a San Siro e Inzaghi farà riposare alcuni giocatori, mi aspetto un'Inter B mentre l'Inter A risparmia le energie per il Barcellona".