Bruscolotti: "Solo Buongiorno può sapere cosa gli sta accadendo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 19:00Le Interviste
di Arturo Minervini

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, nel corso di una intervista concessa oggi al Mattino, parla così delle recenti difficoltà di Alessandro Buongiorno: "In realtà, solo lui può sapere cosa gli sta succedendo. Deve essere onesto e affrontare questo periodo esattamente come si fa con i periodi in cui tutto va bene".

Gli errori di Genova rischiano di essere un fardello?
"Sono stati due infortuni, due pasticci completi, ma lo sforzo ora è cercare di non perdere la giusta serenità, quello stato in cui potersi ritrovare e tornare a fare bene".

Bruscolotti ha poi spiegato che se fosse l'allenatore non avrebbe dubbi, gli darebbe la giusta continuità in campo nonostante tutto. Anzi, sottolinea, le parole del tecnico Conte e quelle di Oriali anche, possono essere fondamentali per il calciatore ora. Secondo l'ex difensore Buongiorno deve aprirsi con l’allenatore, confidarsi con lui e con il suo staff. Parlare di quello che non sta andando in campo o magari anche fuori dal campo. Perché solo lui sa se ci possono essere altri problemi.