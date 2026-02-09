Il mental coach Corapi: “Cambio Buongiorno per preservarlo. Va ‘resettato’ tutto, Conte saprà come fare"

Il mental coach Sandro Corapi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “La sostituzione al 60′ di Buongiorno da parte di Conte è legata allo stato d’animo del calciatore, che il tecnico conosceva molto bene. Ci sono calciatori che riescono a lasciarsi alle spalle l’errore, altri che invece se lo portano dietro ad ogni azione successiva, andando ad inficiare notevolmente la prestazione. Conte l’ha aiutato sostituendolo. C’è modo e tempo per riprendersi. Conte l’ha aiutato, il ragazzo era in difficoltà. Era chiaramente una giornata no e avrebbe potuto creare altri danni. Bisogna analizzare le cause che hanno determinato entrambi gli errori: credo sia uno stato d’animo non sereno, qualcosa che preoccupa il ragazzo e lo rende poco presente mentalmente.

Possono essere fattori personali o calcistici, bisogna comprenderli e provare a recuperarlo velocemente. Per quanto mi riguarda, occorre fare un lavoro sulla testa del ragazzo per ripulirla e resettare e rimetterlo in campo immediatamente, anche domani sera contro il Como. Farlo riposare per gestirlo e schierarlo in gare meno difficili aumenterebbe il rimurginìo mentale del ragazzo, nella cui mente deve scattare la voglia di riscatto immediato. E questo si può ottenere dandogli fiducia e cioè facendolo giocare: in questo modo la fiducia diventa concreta. Sono sicuro che Conte lo metterà in campo, sicuro. Ha avuto un grosso shock mentale, che può addirittura diventare positiva ed essere la svolta della sua stagione. Beukema, la gestione dipende dal carattere del ragazzo. Conte sa come si motivano i calciatori e può farlo giocare: se il ragazzo è forte mentalmente, risponderà bene anche per riscattare in campo alle parole del tecnico. Riscatto e sfida le parole motivanti, in questa situazione”.