Del Genio: “E’ oggettivo: se non ruoti arrivano infortuni! E Conte usa 13-14…”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è più una questione di opinione, ma è una situazione oggettiva perché basta vedere in giro i minutaggi. Nel calcio moderno non si gioca più con 13-14 e se non ruoti i giocatori si stancano ed arrivano gli infortuni.

Conte dice sempre che il calcio cambia e bisogna quindi che si scrolli questa etichetta che si porta dietro da tempo a riguardo dell’utilizzo di pochi giocatori e di poche rotazioni”.