Del Genio: “E’ oggettivo: se non ruoti arrivano infortuni! E Conte usa 13-14…”
Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Non è più una questione di opinione, ma è una situazione oggettiva perché basta vedere in giro i minutaggi. Nel calcio moderno non si gioca più con 13-14 e se non ruoti i giocatori si stancano ed arrivano gli infortuni.
Conte dice sempre che il calcio cambia e bisogna quindi che si scrolli questa etichetta che si porta dietro da tempo a riguardo dell’utilizzo di pochi giocatori e di poche rotazioni”.
10 feb 2026 21:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
