Juan Jesus sui nuovi acquisti: "Alisson si avvicina a Neres. Giovane? Visti i suoi dati è adatto al mister"

Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sportmediaset, il difensore azzurro Juan Jesus ha parlato anche dei connazionali, Alisson Santos e Giovane, acquisti di gennaio del Napoli: "Alisson è giovane, ma è un ragazzo che ha giocato allo Sporting. E' rapido e tecnico nello stretto, ci darà una mano. Non dico sia simile a Neres, ma si avvicina a David. Giovane lo chiamiamo Giò, tecnicamente è potente e fisicamente tiene ritmi alti. Abbiamo visto i suoi dati e lo abbiamo visto al Verona, è adatto a ciò che ci chiede il mister. Ci daranno una mano, stanno facendo gruppo e conoscendo tutti, sono perbene e faranno bene”.

Chiamata da Ancelotti per i Mondiali? Sto facendo un percorso al Napoli e tutte le partite che ho giocato ho dimostrato di essere un giocatore valido. La gente parla di età, è solo un numero: Modric gioca e ha 40 anni.

Conte mi ha rispolverato? Lui mi ha dato tanto a livello fisico e lo ringrazio, ma mi sono rispolverato un po’ da solo. Quando ho avuto l’occasione lo scorso anno, mi sono fatto trovare pronto e ho dimostrato chi ero. Ho iniziato bene e sto continuando a giocare, se mi chiama la Nazionale sono pronto: mi manca la chiamata, ma non è che se non vado mi dispiace".