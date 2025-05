Adani esalta Ndoye: "Ha talento, è umile e corre tanto. Che crescita!"

Lele Adani al podcast Viva el Futbol elogia il Bologna per la vittoria della Coppa Italia contro il Milan ed elogia un giocatore in particolare: Ndoye. Che era stato accostato al Napoli a gennaio quando è partito Kvaratskhelia.

"Ndoye quando lo vedi, vedi già che quando punta non lo fa per il circo, ma punta per andarti nel cuore, per le giocate giuste. Poi è umile. L'ho visto dal vivo in Svizzera-Italia. Lui fa tutta la fascia, arriva fino alla bandierina. Poi è eclettico. Usa i due piedi, principalmente il destro. Sta già dando tanto e ancora deve crescere. Ma lì c'è stato del lavoro".