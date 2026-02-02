Bucchioni presenta Alisson: "Salta l'uomo, è veloce, ma segna poco"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive così delle mosse del Napoli sul calciomercato: "Anche il Napoli ha tappato la falla lasciata sulla sinistra dalla cessione del deludente Lang andando a prendere dallo Sporting in prestito per tre milioni con diritto di riscatto a quattordici, il brasiliano Alisson Santos, classe 2002. Veloce, salta l’uomo, segna poco, ma ha grande tecnica.

Alison Santos a sinistra, Giovane a destra sono le nuove soluzioni per l’attacco dove per fortuna di Conte è esploso Vergara. Il Ds Manna ha pensato anche al cagliaritano Zappa per tamponare l’infortunio di Di Lorenzo, ma l’operazione è in stand-by. Probabilmente i tempi di recupero e lo speriamo per lui anche in chiave nazionale, dovrebbero essere accettabili".