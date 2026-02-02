Rai, Venerato elogia Manna: "L'ottimo ds del Napoli ha strappato Alisson alla concorrenza..."

Oggi alle 11:19Le Interviste
di Arturo Minervini

“L'ottimo ds Manna ha strappato alla concorrenza un calciatore importante definendo una brillante operazione”. Così parla dagli studi Rai l’esperto di mercato Ciro Venerato: “Visite mediche in corso a Villa Stuart, arriva in prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 15. E' un giocatore che può fare la differenza. Per quanto riguarda Di Lorenzo, dovrebbe star fermo un mese e mezzo o al massimo due, quindi il Napoli ha deciso di non andare sul mercato. Non arriveranno né Zappa né Juanlu” conclude Venerato.