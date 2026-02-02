Bastoni: "Grazie alle rotazioni di Chivu riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento"

Alessandro Bastoni dopo Cremonese–Inter ha parlato a Inter Tv del momento della squadra: "Sapevamo delle difficoltà nel giocare qui, il blocco basso ci dà fastidio. Per loro un punto sarebbe valso una vittoria. L’abbiamo affrontata bene e, nonostante sul piano qualitativo non abbiamo fatto una prova impeccabile, erano importanti i tre punti".

Sulla fase difensiva

"La voglia di non prendere gol è importante, la parte difficile è sempre stare bassi senza subire. Da difensore questa cosa mi rende orgoglioso".

Sulla gestione della rosa

"Grazie alle rotazioni del mister riusciamo ad arrivare al top in ogni appuntamento".