Criscitiello: "Conte, errore restare". Poi l'affondo su Manna: "Date un ds ad ADL"

"Puoi avere mille infortunati, puoi aver sbagliato due partite, puoi essere stanco ma l’eliminazione precoce del Napoli è un fallimento che ti porterai dietro fino all’anno prossimo. Forse, dico forse, lo cancelli solo se dovessi vincere ancora la scudetto. Dubito". Così Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, parla dell'uscita del Napoli dalla Champions: "I numeri e la carriera dicono che Conte in Champions non è un vincente e se non passa il turno neanche quando la Champions è aperta a tutti, allora, il problema è duplice. Il Napoli, però, quest’anno ha commesso tanti errori. E’ caduto ma ha saputo anche rialzarsi. Le qualità ci sono ma, in alcune gare, manca la cattiveria dei singoli. Poi c’è da sottolineare sempre le stesse cose. Alla lunga i problemi infrastrutturali pesano. Soprattutto se vuoi crescere come big del calcio italiano.

Quando Conte parla va ascoltato. Il Napoli è troppo indietro sotto tanti punti di vista. De Laurentiis ha lavorato benissimo su bilancio e prima squadra ma ha costruito poco e investito meno. Questa estate sono stati commessi troppi errori. Calciatori acquistati e strapagati e a gennaio spediti a pedate".

Gli errori di Manna: nuovo ds?

"Qui la colpa è del Direttore Sportivo che sta dimostrando di essere ancora acerbo per una piazza come Napoli, anche se come tutor hai Antonio. Non è un’offesa ma Manna non può essere il futuro del Napoli. Se passi da dirigente di secondo piano della Juventus a massimo dirigente del Napoli qualche domanda te la fai. E devi esserne all’altezza. Manna ha bruciato circa 100 milioni di euro di investimenti sbagliati. Conte vuole un Direttore poco invadente, bene, ma se come crediamo Antonio a giugno se ne va De Laurentiis non commetta l’errore di prendere un nuovo allenatore e lasciare questo Direttore Sportivo.

Se Conte andrà, la prima cosa da fare è prendere un vero Direttore Sportivo. All’altezza di Napoli e delle ambizioni della piazza che, ormai, ogni anno si aspetta di dover lottare per lo scudetto".