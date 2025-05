Buffon: "Non sono così sicuro che Conte lasci Napoli. Il silenzio lo conferma..."

vedi letture

L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a Sky Sport a margine dell'evento di presentazione dei 100 candidati al Golden Boy, da Solomeo, in provincia di Perugia: "C'è attesa e curiosità, la certezza è che l'unico obiettivo e la cosa a cui pensare nei prossimi mesi. Vogliamo qualificarci, senza se e senza ma".

Almeno un campione d'Europa in rosa tra Donnarumma e gli interisti ci sarà. Può incidere lo sforzo della finale di Champions?

"Emotivamente e fisicamente qualcosa lasci per strada. Però essere campioni con il lignaggio tale vuol dire avere la testa giusta per superare questo tipo di avversità".

Su chi deve puntare la Juventus?

"Lo chiedete alla persona sbagliata, c'era Chiellini qua fino a adesso e credo che più di lui nessuno lo sappia. Le cose vanno conosciute dall'interno e nel profondo. Fare continui paragoni con la mia Juve e cosa è stata per vent'anni può essere controproducente. Non ho idea di cosa possa essere andato e cosa no, cosa consigliare. Sono stato solo spettatore, alla fine però ho visto una squadra che ha centrato l'obiettivo minimo che fino a un certo punto però non appariva così scontato. A parte la piccola parentesi della sconfitta col Parma, ho visto una squadra che se non altro avesse la convinzione comune con cui affrontare gli impegni".

Questa stagione della Juventus può essere paragonata a quella precedente alla prima avventura di Conte? Può essere lui l'uomo giusto?

"A differenza di molti di voi non sono e non ero così convinto che lasciasse sicuramente Napoli. Antonio è uno che ha quell'intelligenza e quell'intuito animalesco che gli fa capire immediatamente se il posto in cui è gli può prospettare vittorie future o competizione. Il fatto che lui non abbia dichiarato ancora niente, conferma ciò che pensavo. Lui è un grandissimo allenatore e il profilo perfetto per le situazioni che stanno vivendo certe squadre lo dice la sua storia, penso".