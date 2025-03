"C'è Garnacho? C'è Adeyemi?", Palmeri: "Due mesi dopo, chi aveva ragione?"

Tancredi Palmeri, giornalista, interviene a Sportitalia e torna a parlare dell'episodio di fine mercato che tanto aveva fatto discutere a Napoli: "Quando dicevamo 'c'è Garnacho, c'è Adeyemi?'...ecco, mi dovete dire, al povero Conte, contro Venezia e Udinese, avere dalla panchina un Adeyemi che entra piuttosto che Okafor che ha fatto due mesi di palestra per mettersi in forma, gli poteva cambiare la situazione o no?

Se il Napoli avesse vinto con Venezia e Udinese e fosse andato sopra con l'Inter ora atteso da un aprile di inferno, era meglio oppure no? Di cosa parlavamo? Non si sono verificate le cose? Chi parlava di calcio diceva uno più uno fa due, e allora Conte faceva bene a inca**arsi o no? Poi magari in conferenza non te lo dice, ma certi equilibri sono fragili. Lui vuole vincere, vuole il meglio per la sua squadra. Ma ora si gira in panchina e non trova nessuno. Si è pure svuotata. Allora chi aveva ragione? Scusate se mi tolgo il sassolino. Col sorriso stavamo parlando di una situazione tecnica vera, non ce l'avevamo con il Napoli...".