A Sportitalia si ironizza sul mercato del Napoli: “C’è Garnacho? C’è Adeyemi?”

vedi letture

"Scusi lei è Garnacho? No, niente. Lei è Adeyemi? No, niente. Non si riapre questo mercato, è andata così. Aspetta...Saint-Maximin? No? Niente, niente. C'è Okafor". Così il giornalista Tancredi Palmeri in diretta su Sportitalia alla chiusura del mercato. Chiaro tentativo di ironia per le operazioni che il Napoli aveva impostato nel mese di gennaio ma che non era riuscito a concludere per diversi motivi.

Come a fine estate, quando si brindò e si ironizzò per la mancata cessione di Osimhen che poi sarebbe partito pochi giorni dopo, direzione Galatasaray, così anche adesso si fa ironia sul mercato del Napoli e sulle operazioni condotte dal club che ha cercato proprio Garnacho per sostituire Kvara, poi Adeyemi, infine ha optato per Okafor del Milan come soluzione in extremis.