Cagni: "Napoli criticato per anni, ma ora ha solidità e le altre debiti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore Gigi Cagni che ha elogiato la forza societaria in particolare di Napoli e Atalanta: "Gli unici club con una solidità sul mercato sono Napoli e Atalanta che negli anni, pur essendo criticate, sono state attente ai bilanci ed ai conti. Ora gli altri club sono tutti in grandissima difficoltà perché hanno accumulato debiti assurdi.

Questa è un’altra cosa importante e va dato merito a Napoli e Atalanta ed alla loro gestione. L’Atalanta ad esempio si può permettere di dire no a 45mln di euro per Lookman, in attesa di capire cosa farà. Il Napoli ha tenuto Conte, gli ha preso i giocatori che vuole, ormai c’è grande solidità e può anche anticipare il mercato".