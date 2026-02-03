Podcast Evacuo: "Da tifoso del Napoli continuo a credere allo Scudetto. Ma l'Inter..."

L'ex calciatore Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso dell'ultimo giorno di mercato invernale. Di seguito le sue dichiarazioni.

In Serie A rimane l'Inter la favorita?

"L'Inter sicuramente è la squadra che può arrivare davanti, con il Milan che però rimarrà in lizza. Poi io da tifoso del Napoli continuo a credere negli azzurri, anche se è complicata".

Harrison e Solomon possono essere innesti comunque funzionali per la Fiorentina?

"Sono giocatori abituati a lavorare in Premier League, dove il livello è molto alto. Non saranno molto esperti, ma hanno qualità e sono sicuro che potranno dare una mano. II mercato sarà stato fatto sulle indicazioni di Paratici e il tentativo sarà quello di invertire la tendenza con giocatori dalla testa più sgombra".

Cosa può portare Rugani?

"Rugani è un giocatore che ha fatto una grandissima carriera e ha esperienza. Riuscirà ad essere un valore aggiunto per la rosa".

Quale squadra ha operato sul mercato?

"Tutte le squadre hanno provato a fare degli innesti funzionali. La Roma sicuramente ha fatto dei buoni acquisti".