Evacuo: "Da tifoso del Napoli continuo a credere allo Scudetto. Ma l'Inter..."
L'ex calciatore Felice Evacuo è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio nel corso dell'ultimo giorno di mercato invernale. Di seguito le sue dichiarazioni.
In Serie A rimane l'Inter la favorita?
"L'Inter sicuramente è la squadra che può arrivare davanti, con il Milan che però rimarrà in lizza. Poi io da tifoso del Napoli continuo a credere negli azzurri, anche se è complicata".
Harrison e Solomon possono essere innesti comunque funzionali per la Fiorentina?
"Sono giocatori abituati a lavorare in Premier League, dove il livello è molto alto. Non saranno molto esperti, ma hanno qualità e sono sicuro che potranno dare una mano. II mercato sarà stato fatto sulle indicazioni di Paratici e il tentativo sarà quello di invertire la tendenza con giocatori dalla testa più sgombra".
Cosa può portare Rugani?
"Rugani è un giocatore che ha fatto una grandissima carriera e ha esperienza. Riuscirà ad essere un valore aggiunto per la rosa".
Quale squadra ha operato sul mercato?
"Tutte le squadre hanno provato a fare degli innesti funzionali. La Roma sicuramente ha fatto dei buoni acquisti".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro