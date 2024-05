Calzona demolisce l'ennesimo inciucio fake: "Sciacalli! Dicono che non alleno, è tutto registrato!"

La fake news che s'è diffusa sui social e su alcune testate ha fatto infuriare in conferenza stampa Francesco Calzone

© foto di www.imagephotoagency.it

La fake news che s'è diffusa sui social nei giorni scorsi e poi finita su diverse testate (non su Tuttonapoli, che storicamente come sapete non dà spazio a queste tipologie di voci infondate) ha fatto infuriare Francesco Calzona. Il tecnico del Napoli ha replicato duramente alle accuse nei suoi confronti:

"Ora c'è questo sciacallaggio per cui io non allenerei la squadra, che non andrei al campo e che gli allenamenti sarebbero solo partitine... Io non leggo neanche, me le dicono gli addetti e i dirigenti. A questi signori che dicono queste cose possiamo dire che ogni allenamento è filmato e catalogato, magari gliene facciamo scegliere uno a sorte e lo vediamo... Oggi più orgoglio? Prima della tattica e della tecnica, comunque, ci deve essere l'orgoglio, lo spirito di squadra e le motivazioni. Queste cose le dico ogni giorno ai ragazzi: possiamo allenarci quanto ci pare ma senza di quelli, non serve a niente", la replica di Calzona in conferenza stampa.