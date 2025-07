Ag. Politano: "Ha avuto uno stiramento, ecco i tempi di recupero"

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, Marianucci, Folorunsho, Vergara e Zaccagni, tra i tanti, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Politano? Credo abbia avuto uno stiramento, ci vorranno dai sette ai dieci giorni per recuperare. De Bruyne? Il risultato di ieri non va guardato, per mia abitudine non guardo le prime tre o quattro gare di campionato.

L’amichevole di ieri lascia anche degli spunti positivi e De Bruyne ha dimostrato di essere un campione. Ieri Vergara è entrato molto bene. Il futuro di Vergara? Vergara è molto forte, è tecnico, ha un grande motore ed una grande forza. Può stare ai livelli del Napoli. Conte lo conosce meno ed ha bisogno di allenarlo e di capire che giocatore ha in mano in questo ritiro. Se non dovesse restare al Napoli meriterebbe di giocarsi comunque le sue chance in Serie A".