Il belga Saelemaekers: "Che bello De Bruyne in Serie A. Napoli bellissima squadra"

Alexis Saelemaekers è pronto a dare il proprio contributo con la maglia rossonera. L'esterno belga, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha raccontato la stagione che sta per iniziare e che lo vedrà opposto al suo connazionale De Bruyne, che invece ha firmato con il Napoli: "E’ un grande giocatore e avevamo parlato in nazionale della possibilità che venisse in Serie A. Credo che per il calcio italiano sia bello avere due leggende come lui e Modric.

Avrei preferito non avere Kevin come avversario (ride, ndr) e invece ora faremo di tutto per battere lui e il Napoli che è una bellissima squadra. Noi vogliamo competere e dare sempre il massimo. L'obiettivo stagionale del Milan? Tornare in Champions, ma pensiamo a una partita alla volta. A fare più punti possibili. Sempre con i piedi per terra.

A livello personale? Di avere lo stesso rendimento dello scorso anno, di giocare tante partite e di aiutare la squadra a vincere. Il Milan deve tornare in alto, essere competitivo in A e nelle altre competizioni. Noi nuovi daremo il massimo e chi era qui lo scorso anno farà di tutto per dimenticare certe delusioni. Ripartiamo da zero con voglia e ambizioni»