Catanzaro, il ds Polito: "Che orgoglio sfidare il Napoli. Su Manna e operazioni insieme..."

vedi letture

Ciro Polito, direttore sportivo del Catanzaro, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ motivo d’orgoglio sfidare il Napoli campione d’Italia, ha sempre un fascino diverso giocare certe partite anche se vale poco il calcio d’estate. Ho sempre visto poco il calcio d’estate. In questo momento abbiamo 7/8 calciatori ammalati per un virus.

Rispoli dal Como? Sì, vogliamo svecchiare un po’ la rosa. E’ un pupillo di Fabregas e l’abbiamo preso in prestito. Il progetto Napoli? Napoli ci porta grandi soddisfazioni anche a livello europeo, si è alzato il livello e va detto grazie alla proprietà che sta dando visibilità anche alla città. Spero che il Napoli si possa ripetere anche quest’anno. Operazioni Napoli-Catanzaro? Sono amico di Manna, ma ad oggi non ne abbiamo parlato perchè solitamente i giovani del Napoli passano al Bari. Sgarbi? Giovane forte, deve prima confermarsi in B”.