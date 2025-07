SSC Napoli, Baiesi: "Ritiro? Numeri record, meglio del 2023! Tante novità, una sorprendente..."

Gianluca Baiesi, direttore operativo Stadium Manager della SSC Napoli, è intervenuto a Radio VivaFm per commentare i primi giorni di ritiro degli azzurri a Dimaro Folgarida: "I primi giorni sono stati soddisfacenti sotto tutti i punti di vista. Si parte sempre da un'analisi delle strutture per fare in modo che combacino con l'esigenza della squadra. I ritiri sono importantissimi, sono un luogo di lavoro per la squadra. Il segreto è valutare attentamente le strutture e poi quando si scelgono è indispensabile intrecciarle con gli enti locali, le istituzioni. Ogni giorno c'è qualcosa da migliorare e definire.

Quest'anno ci sono stati vari miglioramenti, partirei col ricordare che per questi primi giorni l'affluenza è stata superiore rispetto a quanto ci aspettavamo. Già eravamo pronti ad accogliere un numero importante di tifosi ma stiamo andando oltre anche l'affluenza di due anni fa dopo lo scudetto del 2023. Stiamo superando questi numeri e fortunatamente la collaborazione di cui parlavo prima ci ha permesso di sfruttare anche i miglioramenti strutturali. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poter sfruttare un piccolo campo di allenamento di fondamentale importanza per la preparazione. Possiamo anche sfruttare il completamento della struttura della palestra che è un gioiello nel gioiello. Una struttura bellissima che fa invidia a tanti colleghi che in questa scuola ci lasciano il cuore. C'è un passaggio diretto negli spogliatoi e questo è ottimo per le esigenze dello staff tecnico.

Di solito i ritiri partono con una rosa rimaneggiata, nel nostro caso vedere nomi così importanti presenti fin dai primi giorni ha dato il là a questa affluenza massiva di cui parlavo prima. Riusciamo anche ad accogliere in modo più che soddisfacente i tifosi con il village che sta operando a pieno regime e con una struttura di vendita ulteriormente ampliata. Abbiamo riscontri molto positivi e una collezione di prodotti che ha dato risultati sperati anche sopra le aspettative. Faccio i complimenti a tutti a partire da Valentina De Laurentiis. Questo aspetto è molto importante perché permette ai tifosi di avere un primo approccio con le maglie nuove che stanno avendo grande successo.

I tifosi possono accedere liberamente agli spalti, eccezion fatta per le due amichevoli. Possono gratuitamente accedere anche alla coppa dello scudetto e farsi delle foto di famiglia. Poi, una cosa importante che ha stupito tutti, è il cinema all'aperto su input di De Lautentiis. Il Trentino ha creato un progetto importante con una serie di proiezioni e devo dire che come visuale e audio la struttura è molto bella ed efficiente".