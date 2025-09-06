Infortunio Rrahmani, CdM: rientrerà a Napoli, la prima stima sui tempi di recupero

Amir Rrahmani ieri è uscito al 63' del match perso dal Kosovo, di cui è capitano, contro la Svizzera per 0-4. Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' il difensore del Napoli si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere.

Le sue condizioni sono da valutare, come confermato dallo stesso calciatore dopo la partita: "Faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta". Dopo l'ex Verona, anche il ct del Kosovo, Franco Foda, ha parlato dell'infortunio ai microfoni dei media kosovari: "Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave". Intanto emergono le prime indiscrezioni circa i tempi di recupero. A riferirle su X è Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: “Rrahmani verso uno stop di circa due settimane. Rientrerà a Napoli, al ritorno ulteriori esami approfonditi per avere la diagnosi precisa sul suo infortunio”.