Infortunio Rrahmani, CdM: rientrerà a Napoli, la prima stima sui tempi di recupero
Ieri alle 23:45In primo piano
di Francesco Carbone

Amir Rrahmani ieri è uscito al 63' del match perso dal Kosovo, di cui è capitano, contro la Svizzera per 0-4. Dopo uno scatto per fermare Embolo lanciato verso la porta, al 58' il difensore del Napoli si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia destra. Subito medicato dallo staff, il difensore ha provato a continuare il match per qualche minuto ma si è dovuto subito arrendere.

Le sue condizioni sono da valutare, come confermato dallo stesso calciatore dopo la partita: "Faremo la risonanza per vedere di cosa si tratta". Dopo l'ex Verona, anche il ct del Kosovo, Franco Foda, ha parlato dell'infortunio ai microfoni dei media kosovari"Per quanto riguarda l'infortunio, ha problemi ai muscoli, spero non sia qualcosa di grave". Intanto emergono le prime indiscrezioni circa i tempi di recupero. A riferirle su X è Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno: “Rrahmani verso uno stop di circa due settimane. Rientrerà a Napoli, al ritorno ulteriori esami approfonditi per avere la diagnosi precisa sul suo infortunio”.