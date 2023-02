Caressa esalta Elmas: “Altro che grezzo, è diventato un diamante vero!”

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico della crescita di Elmas

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha parlato nello specifico della crescita di Elmas: “E’ l’esempio della serietà. Entra e segna, gioca e segna. Si diceva fosse un diamante grezzo, ora comincia ad essere anche tecnicamente un diamante vero. In generale tutta la panchina del Napoli vive questa ondata positiva in maniera corretta. Nessuno che protesta, che si intristisce. Grandi complimenti a tutti e come al solito a Luciano Spalletti”.