Mutti: "Napoli favorito, ma Milan e Inter possono impensierire. E occhio a Gasp"
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 15:45
di Antonio Noto

Bortolo Mutti, ex allenatore tra le altre di Napoli e Bari, ha parlato a Tuttomercatoweb: “Milan-Bari sarà un test importante per entrambe. Il Milan ha cambiato guida tecnica e scelto un allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato, riuscirà a creare delle aspettative importanti e vedremo una squadra più concreta”. 

La carta, ovviamente, dice Milan…
È un test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato dove certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi. Il risultato conta ma queste partite servono a verificare le tracce di lavoro”.

Come vede la nuova Serie A?
Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.

Che mercato si aspetta?
Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.

Che Bari vede l’anno prossimo?
Credo che nelle intenzioni ci sia andare in Serie A. La B, escluso il Palermo che viaggia al di sopra delle altre, non dà spazio a cullarti del passato ma devi essere deciso ad affrontare il campionato al massimo. Penso che il Bari abbia fatto tesoro degli errori del passato”.

Caserta l’uomo giusto per i biancorossi?
È un ragazzo che può gestire anche l’ambiente. L’ho avuto all’Atalanta ed era allenatore già in campo. Viene da esperienze toste ed è pronto per una grande ambiziosa come il Bari. Può fare bene”.