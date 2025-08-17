Mutti: "Napoli favorito, ma Milan e Inter possono impensierire. E occhio a Gasp"

Bortolo Mutti, ex allenatore tra le altre di Napoli e Bari, ha parlato a Tuttomercatoweb: “Milan-Bari sarà un test importante per entrambe. Il Milan ha cambiato guida tecnica e scelto un allenatore pragmatico e deciso sul piano del risultato, riuscirà a creare delle aspettative importanti e vedremo una squadra più concreta”.

La carta, ovviamente, dice Milan…

“È un test che confermerà il lavoro fatto in questo periodo di avvicinamento al campionato dove certi equilibri su cui hai lavorato devono consolidarsi. Il risultato conta ma queste partite servono a verificare le tracce di lavoro”.

Come vede la nuova Serie A?

“Occhio alla Roma di Gasperini, potrebbe essere la mina vagante. Ovviamente parte favorito il Napoli, ma Milan e Inter possono impensierire”.

Che mercato si aspetta?

“Quella di Lookman è una situazione paradossale, vedremo come finirà. Al Milan manca un finalizzatore che potrebbe essere Vlahovic: Allegri lo stima e vede in lui il giocatore ideale. E io pure”.

Che Bari vede l’anno prossimo?

“Credo che nelle intenzioni ci sia andare in Serie A. La B, escluso il Palermo che viaggia al di sopra delle altre, non dà spazio a cullarti del passato ma devi essere deciso ad affrontare il campionato al massimo. Penso che il Bari abbia fatto tesoro degli errori del passato”.

Caserta l’uomo giusto per i biancorossi?

“È un ragazzo che può gestire anche l’ambiente. L’ho avuto all’Atalanta ed era allenatore già in campo. Viene da esperienze toste ed è pronto per una grande ambiziosa come il Bari. Può fare bene”.