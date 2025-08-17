Cagliari, occasione di rilancio per Folorunsho: "C'è ancora tanto da lavorare"

vedi letture

Il Cagliari fatica, ma riesce a scamparla contro la Virtus Entella ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Ieri sera i rossoblu hanno vinto 6-5 ai calci di rigore. Ad una settimana dal via del campionato i sardi hanno mostrato più di qualcosa ancora da registrare, sempre tenendo conto che nel pieno di agosto non si possa ancora pretendere brillantezza e meccanismi oliati, soprattutto dopo un cambio in panchina.

Chi ha mostrato già la sua miglior versione è Michael Folorunsho, che dopo una bella prestazione ha anche realizzato uno dei rigori della lotteria finale. All'indomani della sfida, dal proprio profilo Instagram ha ammesso: "C’è ancora tanto da lavorare, ma vincere ci rende più forti. Forza Casteddu".

Classe 1998, è arrivato al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Si tratta forse della grande occasione per lui. L'impatto con la Serie A, sponda Hellas Verona nel 2023/24 era stato notevole, con 34 presenze, 5 reti e un assist che hanno mostrato un grande potenziale. E' arrivato così il Napoli l'estate successiva, ma in azzurro ha trovato poco spazio. L'anno scorso il prestito alla Fiorentina, dove però si è fermato a 19 apparizioni fra campionato e Coppa Italia, con un assist.