Carmando: "Diego? In Argentina l'hanno lasciato solo! Il calcio non sa cos'ha dato al Napoli"

vedi letture

Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “In Argentina hanno lasciato Maradona sempre solo, i veri amici lo hanno lasciato solo. Quando sento la voce di Diego ancora mi emoziono, ha dato l’esempio di essere un grandissimo uomo. Nel mondo del calcio non sanno cosa Diego ha dato al Napoli”.

