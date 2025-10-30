Sabatini: "Spalletti, il contratto accettato alla Juve non fa onore alla sua carriera"

Sabatini: "Spalletti, il contratto accettato alla Juve non fa onore alla sua carriera"TuttoNapoli.net
Oggi alle 13:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

Nello studio di Pressing si parla di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juve. Così Sandro Sabatini: "Mi sembra che si stia sottovalutando, e lo dico sperando di sbagliarmi, il trauma della Nazionale. Se lo sta togliendo di dosso solo ora, spero se lo sia tolto. Vuole andare a tutti i costi alla Juventus con un contratto che non fa tanto onore alla sua storia, ne parlo da ammiratore della sua storia: a 67 anni Spalletti accetta otto mesi di contratto?", le sue parole. 