Koulibaly: "100mln dallo United, ma Ancelotti si sarebbe dimesso il giorno dopo..."

"Il Napoli aveva ricevuto un’offerta del Manchester United da 100 milioni e l’aveva rifiutata. Ancelotti arriva e mi dice: “Sono venuto qui per vincere il campionato: tu cosa vuoi fare?”. E gli rispondo: “Io voglio andar via, perché?”. Mi dice di sapere dell’offerta, ma che non sarei partito altrimenti lui si sarebbe dimesso il giorno dopo". La rivelazione è di Kalidou Koulibaly.

L'ex difensore del Napoli parla al Podcast “Zack en Roue Libre”: "Pensavo che il mio tempo a Napoli fosse finito. Avevo dato tutto. Erano passati quattro anni, avrei potuto avere il contratto della mia vita. La sera mi chiama e mi dice: “Vieni nella mia stanza”. Arrivo, apre la porta e mi dice: “Ah, mon ami Kalidou!”. Parlava francese. Eravamo entrambi in pigiama. Rimasi scioccato: un grande allenatore come lui - riporta il Cds - che mi riceveva così, in pigiama. Gli spiego che non fossi contento, che pensavo il presidente mi avesse mancato di rispetto per come mi aveva parlato", le sue parole.