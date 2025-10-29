Spalletti torna subito al Maradona: la data di Napoli-Juventus

Napoli-Juventus si giocherà domenica 7 dicembre alle ore 20.45. Una partita già di per sé carica di significato che assumerà un peso ulteriore con l'arrivo di Spalletti in bianconero. L'ex allenatore azzurro ha infatto preso il posto dell'esonerato Tudor e dunque tra poco più di un mese tornerà a Fuorigrotta dove nel 2023 ha trionfato con il suo primo scudetto italiano e il terzo per la storia del Napoli a 33 anni di distanza dall'ultimo con Maradona. Una partita sentitissima con i tifosi che hanno già fatto partire il conto alla rovescia. La previsione è di un'accoglienza tutt'altro che romantica per Spalletti.