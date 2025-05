Carnevale a Conte: "Resta a Napoli! Vincere qui è straordinario"

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 28 MAG - "In questa festa scudetto a Napoli Conte l'ho visto sorridere, cantare felice con la sua squadra. Poi però arrivano anche decisioni professionali delicate, per una persona che sa vincere. Quindi oggi mi viene da dirgli: 'Antonio rimano a Napoli, un luogo dove vincere è straordinario. E ora lo sai anche tu". Lo ha detto Andrea Carnevale, a margine della presentazione della sua autobiografia "Il destino di un bomber" scritto insieme a Giuseppe Sansonna ed edito da 66thand2nd, i cui proventi saranno donati ad associazioni che tutelano le donne.

Carnevale vinse con il Napoli i primi due scudetti e la Coppa Uefa dell'era Maradona, segnando anche il gol della partita decisiva contro la Fiorentina nel primo scudetto. Ora spiega che "quelle sensazioni di vincere a Napoli restano ancora dentro di me. So che non sarà facile per lui decidere, vedremo, so che anche sua moglie sta provando a dirgli di rimanere in città. Vedremo". Carnevale parla anche della doppietta scudetto del Napoli: "i miei complimenti - ha detto - per questo secondo scudetto in tre anni vanno alla società, perché noi ci dimentichiamo che il Napoli 15 anni fa era in serie C e in questi anni c'è stata una grande programmazione del presidente De Laurentiis che ha portato il Napoli quasi sempre in Champions League e oggi si può festeggiare il quarto scudetto. Rispetto ai miei anni oggi Napoli è cambiata tantissimo, però la città sa gioire allo stesso modo, esportando anche in tutto il mondo questa gioia e contagiando i turisti". (ANSA).