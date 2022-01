Carratelli applaude Spalletti: "Lavoro favoloso. Mi piace questo ottimismo nel Napoli”

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli “Penso che sia un Napoli da sette e mezzo e Spalletti ha fatto un grande lavoro. Ero un po’ scettico all’inizio per l’ambiente e gli ultimi due anni un po’ particolari. Invece, ha fatto un lavoro favoloso perché è riuscito a tranquillizzare una situazione un po’ effervescente. Ha tirato fuori una bella squadra e sta andando avanti nonostante le assenze e, se si giocherà con la Salernitana, finalmente, vedremo anche Osimhen al Maradona“.

Su Lobotka e sullo Scudetto: “Si sta parlando di un giocatore in grande spolvero. Noi, l’anno scorso, lo abbiamo visto poco nonostante la raccomandazione eccellente di Hamsik e, adesso, sta mostrando le sue qualità. Mi piace questo ottimismo nel Napoli. Non so se possiamo vincere lo scudetto perché vedo l’Inter abbastanza forte. Secondo me, anche la calma di Spalletti riesce a creare questo clima positivo. Gattuso, rispetto a lui, era più rabbioso perché aveva voglia di arrivare subito, da allenatore, ai risultati che ha ottenuto da giocatore. Invece, Spalletti ha la grande sapienza da contadino toscano essendo rimasto due anni a pensare con calma e, ora, vede il calcio diversamente rispetto a prima. Poi, come con Sarri, gli è capitata una squadra allenabile e, con grande giubilo del presidente De Laurentiis, fa giocare tutti facendo venir fuori le qualità dei giocatori che finora erano rimaste nascoste“.