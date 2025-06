Cassano confida in Gattuso: "Ci porterà ai Mondiali. Spalletti? Male, ma ultimo dei colpevoli"

L'ex calciatore Antonio Cassano, su 'Viva el Futbol', ha parlato della nomina di Gennaro Gattuso, suo ex compagno di squadra, a commissario tecnico della Nazionale italiana: “L’ho sentito, gli faccio l’in bocca al lupo. È la scelta migliore che si potesse fare, è un grandissimo allenatore e negli ultimi otto anni ha fatto sei Paesi diversi, allenando squadre complicate come Marsiglia, Valencia, Napoli. Ha grande personalità e ha grandi idee.

Nelle interviste lui continua a dire che oggi un Gattuso nella sua squadra non giocherebbe. Io gli dico sempre che un Gattuso, se devi andare in guerra, serve sempre. Ma ha idee chiare, sono convinto che sia la scelta migliore. Parto dal presupposto che la Nazionale non sia valida, ma sono convinto che con Rino andremo al Mondiale. Me lo auguro e se lo merita, sia come allenatore sia come persona. E poi ce lo meritiamo noi italiani. Non voglio pensare in negativo, voglio pensare che Rino ce la farà”.

Nel corso della chiacchierata, Cassano ha parlato dell’addio con Luciano Spalletti e del ruolo di Gianluigi Buffon nella scelta di Gattuso: “Non ho sentito Gigi, ma se è vero vuol dire che ha fatto la scelta migliore. E che gli stanno dando la responsabilità che merita, sono contento di questo. Parliamoci chiaro: Spalletti non ha fatto bene agli Europei, io gli avevo detto di non prendersi questa gatta da pelare. Lui ha accettato e ha fatto anche i suoi errori, però è l’ultimo colpevole di questo disastro. Se i dirigenti non sanno da dove sono girati, non accompagnano le scelte, viene fuori questo disastro. Tutto nasce da quando Gravina voleva togliere a Mancini 3-4 persone, poi Mancini ha fatto le sue scelte ma quello è stato un errore. Poi l’altro errore arriva dopo gli Europei: o lo cacci subito, o gli dai fiducia a prescindere. E invece alla prima difficoltà l’ha buttato fuori. Spalletti non ha fatto bene, è oggettivo, ma va ricordato che la Nazionale è scarsa e che anche la Norvegia ha 4-5 top mondiali, mentre noi abbiamo solo Donnarumma".