Cassano: "Conte non dura con ADL, al secondo giorno dà le dimissioni"

TuttoNapoli.net

Antonio Cassano, ex calciatore, a La Fiera del Calcio ha parlato del futuro della panchina del Napoli: "Nuovo allenatore? Occhio che il prossimo allenatore può essere quello che gioca peggio in Italia, Allegri. Un'aziendalista. Lui ha bisogno di uno che non gli fa ombra. Conte? Io ho detto durante la stagione che se vuoi rimettere su la situazione e arrivare quarto devi prendere Conte, dicevo. Conte secondo me dura due giorni: il giorno della presentazione e il giorno dopo dà le dimissioni e se ne va.

Perché con lui non puoi. Il problema è che avevi il jolly per fare tutto quello che volevi, e l'hai sbagliato. Ora o prendi il giovane come può essere Italiano, il Thiago Motta della situazione, o altri giovani che possono venire fuori. Io mi auguro di Pioli no a Napoli, perché diventa dura con lui (De Laurentiis, ndr), perché non è che gli fa ombra, lo copre proprio. Con Allegri lui pensa 'Metto lui che ha vinto tanto, ha uno status, è bravo a fare il suo solito cinema', e lui sta sempre a fare il perno principale. Dimenticando però che il Napoli è della gente, non suo. Lui è il presidente che guadagna, ci mette eccetera. Ma lui si deve ricordare che la gente è il Napoli, non è altro. Però dico occhio alla situazione Allegri".