Cassano: "Conte poteva superare Spalletti, ma ADL ha rovinato il giochino! Perciò andrà via a giugno"

L'ex calciatore e oggi opinionista Antonio Cassano, nel corso del podcast Viva El Futbol, ha parlato della situazione tra Antonio Conte ed il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io penso che dal dopo cessione Kvaratskhelia, a Conte gli siano fumati i cog*oni. Perché tu vai a dar via il giocatore più forte e non prendi nessuno, quello che sta facendo lui è oltre.

E io penso che a prescindere se vincerà o perderà lo scudetto, poi a giugno pianterà baracca e andrà via. Perché non può assolutamente rimanere lì per vivacchiare. Il Napoli quest’anno aveva un’occasione clamorosa: giochi una volta a settimana, sei primo in classifica a gennaio e puoi fare qualcosa più enorme di Spalletti, e cosa fai? Rovini il giochino… Vuoi andare in Champions solo per prendere i soldi? (riferito a De Laurentiis, ndr) E allora poi ti attacchi al c**o. Io penso che arriverà il punto che l’anno prossimo Conte cercherà un progetto vincente, di tentare di andare a vincere. Le uniche due squadre che potrebbero prenderlo in considerazione per me, è o tornare alla Juve o andare a fare una follia alla Roma. Anche il Milan può essere un’opzione. Ma io penso che lui vuole tentare di vincere e dove hai uno status alto”.