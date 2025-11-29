Insigne: "Ritorno al Napoli? Manna è il direttore, se l'ha detto lui siamo tutti contenti"

Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e oggi svincolato, è stato intercettato dai microfoni di Sportitalia all'aeroporto di Capodichino ed ha scambiato alcune battute sul suo ritorno in azzurro. Manna ha detto di averci pensato di rivederti al Napoli: "Lui è il direttore, se l’ha detto lui tutti siamo contenti”. Tu saresti contento? “Io sempre”.