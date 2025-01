Cassano: "Garnacho? No, tutta la vita Lookman per 50mln più Raspadori!"

Nel corso del podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano, ex attaccante, oggi opinionista, ha commentato le voci sull'erede di Kvaratskhelia: "Garnacho è giovane ed è forte. Ma non fa il titolare sempre con lo United che è in difficoltà. E poi deve andare in una piazza complicata, dove c'è grande pressione, dove l'allenatore ti trita i cog**oni.

Io prendo 75 milioni per Kvara? Vado dall'Atalanta, gli do 45-50 più Raspadori e mi prendo ora Lookman perché fa gol, assist e lavora per la squadra. Se devo scegliere tra lui e Garnacho, tutta la vita Lookman che ha 28 anni e che stava andando al Psg in estate. Ora, però, il Psg ha preso Kvaratskhelia. Per me con Raspadori all'Atalanta sono tutti felici perché lui è un ragazzo serio e loro farebbero un'altra plusvalenza".