Catanzaro, Iemmello: "Contro il Napoli venuti fuori dopo primi 15' difficili"

Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro, ha parlato ai microfoni di PassioneCatanzaro, nel post-partita dell’amichevole persa 2-1 contro il Napoli.

Sul brutto infortunio occorso a Marco Pompetti: "Marco è uno di noi, gli siamo vicini. "Concludiamo questo ritiro con una nota dolente. Speriamo che non si sia fatto nulla di grave, perché al di là del calciatore, Marco è un ragazzo bravissimo. Il pensiero mio e di tutta la squadra è di stargli vicino». Parole semplici ma profonde, che restituiscono il senso di famiglia e appartenenza che da tempo caratterizza il gruppo giallorosso.

L’infortunio alla tibia riportato da Pompetti – in seguito a uno scontro di gioco con Luis Hasa – ha inevitabilmente lasciato il segno, oscurando in parte una giornata che avrebbe dovuto offrire solo segnali sportivi. Ma, come spesso accade nel calcio, i momenti difficili cementano i legami, e la reazione della squadra è già un segnale di unità".

Il bilancio del ritiro in Val di Sole, tuttavia, resta positivo: "È andata bene – ha spiegato Iemmello –. Ci siamo ritrovati con tanti volti nuovi, c’era bisogno di conoscerci, tra giocatori e staff. Ma la squadra aveva già un’identità forte nel suo DNA e questo ci ha permesso di abbreviare i tempi di inserimento». I nuovi innesti, ha sottolineato il capitano, sono giocatori «giovani, di qualità e con ottima prospettiva, anche se devono ancora lavorare tanto".

L’amichevole di lusso contro il Napoli ha offerto risposte interessanti anche sotto il profilo caratteriale: "Contro i campioni d’Italia non era facile, ma siamo usciti con personalità. I primi quindici minuti sono stati difficili, c’è stata un po’ di timidezza. Affrontare i campioni d’Italia, soprattutto per chi non ha mai giocato in Serie A, fa effetto. Abbiamo subito un po’, com’è normale, ma poi siamo venuti fuori con coraggio e personalità. Nel finale del primo tempo e per tutta la ripresa abbiamo fatto vedere le nostre qualità. Questo riassume un ritiro estremamente positivo".